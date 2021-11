Tapa murdis teisel poolajal Kehra

Kehras alustasid muljetavaldava publikuhulga silme all mõlemad meeskonnad ilma põhijoonemängijata, sest puudusid nii Anton Borovski kui ka Artur Morgenson. Esimeste minutite sangar oli veel mullu Tapa väravasuul seisnud Mikola Naum, kes tegi häid tõrjeid ning viis täpsete söötudega kaaslasi kiirrünnakutesse.

See sütitas hoopis tapalasi ning Ageni ja Marcus Rätteli tabamuste toel jõuti ühe värava kaugusele. Poolaja võitis Kehra küll 12:9, aga jäi kohe teise pooltunni algul rünnakul hätta. Tapa kaitse aktiviseerus ja tihenes ning kehralaste tegutsemist hakkas pärssima väsimus.

"Kahe punkti üle on muidugi hea meel, ei mäletagi viimast võitu Kehra üle. Aga kooliõpetajana liiga positiivset hinnet ei tahaks panna. Tahtmine oli suur, aga mängudistsipliinist kinnihoidmisega on probleeme. Siiski saime võimsa emotsiooni ja siit on hea homme Põlvasse sõita," vaatas Tapa peatreener Elmu Koppelmann pühapäeva suunas.