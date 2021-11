Öösel põhja poolt alates taevas selgineb. Öö hakul sajab mõnel pool hooti lund ja lörtsi, suurema tõenäosusega mandri lõuna- ja idapoolses servas, hommikul jõuab merelt sajuhooge ka saartele. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikualadel puhanguti 15-18 m/s, hommikuks aegamisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, tuulele avatud rannikul tuleb kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 8-11, puhanguti kuni 15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,7-1,5 meetrit. Hooti võib lund ja lörtsi sadada. Nähtavus on öö hakul mõõdukas või halb, pärast keskööd paraneb. Õhutemperatuur vahemikus 0 kuni -3 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on lume- ja lörtsihooge, mis liiguvad läänest itta. Õhtul Lääne-Eesti saartelt alates pilvisus tiheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtul tugevneb saartel ja rannikul edelatuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +3 kraadi.