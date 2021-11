Meeskonna peatreener Mehis Täpp kõneles, et kuna mäng kaotati, ei saa tulemusega rahule jääda. "Oleks võit olnud, oleks rahule jäänud," tunnistas Täpp ning lisas, et mängu algus oli väga ilus ja sellega jäi treener rahule küll. "Esimene geim oli väga hästi mängitud. Kui me oleks seda taset suutnud hoida, oleks tulemus natuke teine olnud," nentis ta. Peatreeneri sõnul tegid vastased mõned taktikalised vahetused ja panid nõks juurde. Rakvere tiim jällegi andis Täpi sõnul natuke järgi ja sellest piisas, et Tallinna Ülikool sai võidu kätte.