Rakvere gümnaasiumi filmifestival (RGFF) on Eesti suurim noorte korraldatud lühifilmide festival, mis sai alguse 2004. aastal ja mille eesmärk on pakkuda alustavatele kineastidele võimalust tuua enda film publiku ette ning motiveerida õpilasi ja tudengeid, keda paelub filmikunst.

Kolme filmiga RGFF-il osalenud ja mitu auhinda võitnud filmitegija Urmet Piiling meenutab festivali kui kohta, kus filmitegijaid võeti alati hästi vastu. "See ei ole lihtsalt festival, kuhu sa lähed enda filme näitama, sa lähed elamust saama," rääkis ta. "Kui saad enda filmi vaadata suurel ekraanil koos rahvaga, siis see on see, mis teeb filmist filmi."