"KredEx teeb alates kevadest koostööd maakondlike arenduskeskustega, et pakkuda ühistutele ja tulevikus ka eraisikutele parimat võimalikku kohapealset nõustamist ning seda kohalikke olusid hästi tundvate konsultantide poolt," lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. "Esimeste kuude statistika näitab, et tegemist oli ülimalt vajaliku ja oodatud teenusega, kuna üle Eesti on nõustamise võimalust kasutanud 430 ühistut."

Sihtasutuse Lääne-Virumaa Arenduskeskus juhataja Heli Eigi sõnul on ühistud selle võimaluse tänuga vastu võtnud ning kokku on viimasel neljal kuul korterelamute energiatõhusamaks muutmise võimaluste ja KredExi toetusmeetmete vastu huvi tundnud 32 ühistut.

Sihtasutuse Lääne-Virumaa Arenduskeskuse ja KredExi koostöös on maakonnas toimumas infoõhtud, kus KredExi esindaja tutvustab nende poolt pakutavaid teenuseid ja vastab küsimustele. Korteriühistute esindajate poolt on infoõhtud hästi vastu võetud ja osavõtt on aktiivne.

"Huvi on tuntud kõigi korterelamutele suunatud teenuste ehk nii renoveerimislaenu, käenduste kui ka rekonstrueerimistoetuste vastu. Ühistute tagasiside kohaselt on väga positiivne just võimalus infot oma kodukohast saada, kuna see annab lisamotivatsiooni ja lihtsustab korterelamu uuendamise ja energiatõhususe suurendamisega edasi liikumiseks," lausus Heli Eigi.

Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, et ühistu liikmed saaksid otse konsultandilt neid huvitavaid erinevaid küsimusi küsida. Lääne-Virumaal on konsultant juba kolme ühistu liikmetega kohtumas käinud. "Usume, et järgmisel aastal, kui on lähenemas uus taotlusvoor, kasvab ühistute huvi konsultanti koosolekule kutsuda," lisas ta.

Eelmisel aastal jagati korterelamutele erakorraliselt 100 miljonit eurot toetust, millega tehakse korda umbes 310 maja Eestis. Järgnevatel aastatel jagab KredEx toetustena stabiilselt 50-60 miljonit eurot aastas ehk igal aastal saab korda teha vähemalt paarsada maja.

Maakondlikust arenduskeskusest saavad korteriühistud abi küsida nii erinevate teenuste tingimuste ja sobivuse, taotluste nõuete, ajakava kui vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.

Nõustamisteenust saavad ühistud kasutada 14 arenduskeskuses üle Eesti, vaid Harjumaal pakub konsultatsiooni arenduskeskuse asemel endiselt KredEx.

KredEx pakub korterelamute korrastamiseks ja energiasäästu kasvatamiseks erinevaid toetusi, otselaenu ja käendust. Alates 2015. aastast on KredExi toel üle Eesti korda tehtud ligi 750 korterelamut.