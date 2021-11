Osa töö- ja pereelu ühitamise kohustusi saab pikalt planeerida ja koos tööandjaga varakult plaane teha, aga on selliseid edasilükkamatuid kohustusi, mis sajavad kaela nagu välk selgest taevast. Laps võib ootamatult haigestuda ja tuleb koos temaga öö haiglas veeta. Tekkida võib vajadus laps koosolekule kaasa võtta, mis pehmelt öeldes tekitab kolleegides hämmeldust. Ootamatult võib juhtuda, et eakas ema või isa ei saa mõnda aega oma kodus üksinda hakkama ja elu nõuab kiiret ümberkorraldamist. Kuidas muuta perekonnaliikmete elukorraldust, kui pakutakse suurepärast tööd välisriigis? Kõigile neile küsimustele leiab vastuseid filmist "Elu on töö on elu".