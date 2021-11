Kunstnik Pusa näitab roosat täppi ja valguse algust

Roosa täpp on kujund, mis on leitav peaaegu iga Pusa maali peal. Roosa täpp on justkui kõikide alguste algus. Sellest võib kujuneda ja kujundada, mida hing ihkab. Üks on täpiga aga kindel: ilma valguseta ta hästi kujuneda ei taha, pigem vegeteerib vaikselt ja ootab oma aega. Ka valgus saab kusagilt alguse ja just seda lugu nimega "Roosa täpp ja valguse algus" saab näha Rakvere Teatrigaleriis.