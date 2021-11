"Mitte kunagi varem pole me kogenud nii kiireid ja suuri muutusi oma harjumuspärases elus, kui selle tõi kaasa viiruskriis," selgitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. "Mida ja kuidas saame teha paremini, et digitehnoloogia töötaks meie kasuks, kuid samas säiliks ka inimlik ja hädavajalik otsekontakt? Kuidas sel keerulisel ajal hoida oma vaimset tervist? Mis on see väike vitamiin iga päev, mis hoiab meid tervena? Järjest rohkem suhtleme virtuaalselt, ekraanide kaudu, seda ka noortevaldkonnas. Ja järjest rohkem näeme, et need kiired muutused ei ole kõigile võrdselt jõukohased," rääkis minister.

Inspiratsiooni jagamiseks on valminud ka videoklipid, kus noor sisulooja ja sotsiaalmeedias inspireerija Karl-Gustav Kurn näitab, mida tema oma 15-minutiga ette võtab. "Armastan võtta päevas väikeseid pause, et niisama värskes õhus olla ja mõtiskleda," sõnas Kurn. "Vahel on huvitav lihtsalt jalutada, inimesi jälgida ja mõelda, et igaühel on oma elu ja mured. Oluline on leida üles need inimesed, kes sinu heaolule hästi mõjuvad," julgustas ta hoidma inimesi oma ümber.