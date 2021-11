Eesti keskkonnauuringute keskuse uurimisrühma juht Vallo Kõrgmaa rääkis, et asja mõte on sama nagu Kirikupargi tiigi puhul. "Nitraati on vees palju ja sellepärast Allika pargi tiik nii kole välja näebki. Tiikides olev muda ei ole suuteline lämmastikku ära tarbima, vaja on süsinikku juurde, mis tulebki nüüd puiduhakkena," selgitas ta.