Rakvere linna jõulupuud on ikka ja jälle kõneainet pakkunud, kuid sel korral saab ehk hambaid teritada vaid liiginimetuse torkav kuusk (Picea pungens) ja võõramaise päritolu kallal – tegemist on Eestis laialdaselt levinud ilupuuga, mille looduslik kodu on Ameerikas Kaljumägedes.