1000 tasuvat töökohta Virumaale

Rohkem kui inimpõlv on räägitud ka Eesti ääremaastumisest ja ebaühtlasest arengust ning püütud neid protsesse väärata, aga laias pildis pole see õnnestunud. Töökohtade, ja eriti just tasuvate töökohtade puudus ning inimeste soov pakkuda oma perele väärikat äraelamist ja lastele paremat tulevikku on toonud kaasa selle, et oma kodukohast lahkutakse kas Tallinnasse, Tartusse või välismaale.

Kõige kurvem on see, et probleem on riigile hästi teada, aga puudub poliitiline soov seda lahendada. Rahandusministeeriumi tellitud “Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020” kinnitab, et Eesti väiksust arvestades on piirkondlikud erinevused liiga suured ja nihet ühtlasema territoriaalse arengu suunas toimunud ei ole.