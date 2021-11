Kuidas inimesed ja hundid paremini koos elada saaksid?

Praeguste andmete põhjal on teada 18 hundi pesakonda üle Eesti, prognoosi järgi on aga tänavu 24–26 pesakonda. Kehtiva kava järgi on eesmärk tagada Mandri-Eestis vähemalt 20 pesakonda. Hinnangu kohaselt mahub elama ja võiks püsivalt elada 150–200 hunti, mõne sõnul isegi 800–1000, selleks et hoida meie keskkonda tasakaalus. Ka Euroopa Komisjoni sõnul ei ole huntide jahtimine nii tõhus ega jätkusuutlik, kui on ennetusmeetmed.