Kuidas Karud tantsima pandi

Helena Mägi käis vaatamas üht Karude kodumängu. Seda jälgides tabas ta ühtäkki ennast mõttelt, et korvpallurid platsil liiguvad kohati väga sarnaselt rahvatantsijatega. See sütitas teda pöörduma meeskonna peatreeneri Andres Sõbra poole mõttega Karud päriselt tantsima panna.

“Andres ütles, et see on väga hea mõte – registreeri meid ära, küll mehed ka nõusse saame,” kirjeldas Mägi idee serveerimist peatreenerile.