Jordan Chandler Barber: “USA-s pole rahvatants eriti populaarne tegevus”

Eesti on esimene välisriik, kus ta nii pikalt on mänginud. Samuti esimene riik, kus talle on õpetatud kohalikku rahvatantsu. Kodus olles valmistus ta talumatuteks külmakraadideks, mida igal talvel ei pruugigi tulla. Tema senised kogemused Eestist on olnud positiivsed.