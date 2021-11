Juhtkiri: avatum viis jagada katuserahasid

Praegune süsteem eeldab, et valijal on “oma” mees või naine parlamendis, sest reeglina toetasid saadikud just oma kodukandi ettevõtmisi. Nii mõnelegi organisatsioonile ongi see ainus võimalus riigi rahast toetust saada, sest neid lihtsalt kaugel pealinnas ei märgata, olgu nad oma tegemistes nii tublid kui tahes.