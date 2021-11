Millised on lapsest lahus elava vanema võimalused?

Aasta hiljem tekkis Margusel uus elukaaslane, kellega Nelli sai alguses kenasti läbi. Mõne aja pärast märkas Margus lapse käitumises kummalist muutumist. Lapse ja isa nädalavahetused jäid üha harvemaks ning nende suhted halvenesid. Sageli jäi Nelli haigeks just vahetult enne isa nädalavahetust reedel pärast koolipäeva lõppu. Esmaspäeva hommikuks oli laps jälle terve ja läks kooli. Kui Margus soovis last näha nädala sees, ei olnud ema sellega nõus, kuna lapsel olid oma juurdunud harjumused ja vaja oli õppida. Isa nädalavahetusteks organiseeris ema lapsega toredaid üritusi, sh spaakülastusi, või sõitis lapsega linnast ära, et laps ja isa ei saaks koos aega veeta.