Kadrina paisjärve uuringute tulemustega saab tutvuda veebiseminaril

Kadrina vallavalitsus tellis uuringu, et paisjärve seisundit parandada. Keskkonnakonsultatsioonifirma Maves OÜ tegi järves geoloogilise uuringu, mõõtis settepaksust, andis hinnangu kavandatavate tööde mõju kohta keskkonnale, hüdrogeoloogilisele režiimile, veeelustikule, kalapääsule ja veetasemele. Üheks eesmärgiks oli parandada Loobu jões kalade kudemisvõimalusi, et kalad vähendaksid järve kinnikasvamist.

Loobu jõgi, millel asub ka Kadrina paisjärv, kuulub lõhe, jõe- ja meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude nimistusse. Vastavalt looduskaitseseadusele on keelatud veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. See on lubatud vaid juhul, kui sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi.