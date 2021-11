Okas näitas, et kaitsevägi reageerib kärmelt

Möödunud kolmapäeval said kaitseväe juhataja ettepanekul kutse lisaõppekogunemisele Okas osa pioneeripataljoni ja luurekompanii koosseisu arvatud reservväelasi, kokku 1684 inimest. Esimene reservväelane, pioneeripataljoni meedik vanemveebel Ülle Pomerants oli Tapa sõjaväelinnaku kogunemispunktis kaks tundi pärast kutse saamist. “Sain sõnumi, et tuleb viivitamatult kohale ilmuda. Minul on kodus kaks kassi, organiseerisin nende toitmise. Töötan kiirabis, ütlesin ülemusele, et annan teada, kui tagasi olen,” kõneles Pomerants pärast kogunemispunkti jõudmist.