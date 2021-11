Helkurita liikuv jalakäija on auto lähitulede valguses nähtav alles 30 meetri pealt, udu, vihma- või lumesaju korral aga alles umbes 15 meetri kauguselt. Nähtavale kohale kinnitatud kvaliteetse helkuri kandmisel on inimene lähitulede valguses nähtav juba 130 meetri pealt ja kaugtulede valguses 300 meetri kauguselt.

Teisisõnu annab helkur autojuhile juba kaugelt märku, kas jalakäija liigub tee ääres või on teed ületamas, ning sel moel on juhil piisavalt aega kiirust vähendada ja vajaduse korral tee andmiseks peatuda. Transpordiamet rõhutab, et helkurist on kasu vaid siis, kui see on autojuhtidele igast küljest hästi nähtav ja riputatud õigele kõrgusele.