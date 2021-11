Opositsioon on Viru-Nigula vallas killustatud, koosnedes neljast poolest, kuid on valmis Vallbaumi ja Meie Kodu vastu koostööd tegema ning on selleks sõlminud isegi koostöölepingu. Kahe leeri vahel ilmnes terav ning häälekas vastuolu juba istungil, kus näiliselt oli kõik ette teada – Vallbaumi seltskonnal on piisavalt hääli, et omal ajal ka maavanema ja riigikogu liikme ametit pidanud mees uuesti vallavanemaks valida.