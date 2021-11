Täpselt saja õpilasega Uhtna kooliperel on juba pikaaegne traditsioon, et igal esmaspäeval kogunevad kõik ühe pika vahetunni ajal. Vastavalt sellele, mis aeg parajasti on, räägitakse aktuaalsetel teemadel. "Kui tulemas on kadripäev, räägime kadripäevakommetest, enne jõule jõulupühadest ja nii edasi," selgitas Uhtna põhikooli direktor Egle Neuhaus. Pandeemia ajal hajutati need kogunemised kahele vahetunnile, esmalt olid koos 1.–4. ja siis 5.–9. klass. Käimasoleval juubelinädalal sai aga igast päevast esmaspäev – huvitavad kogunemised toimuvad igal koolipäeval.