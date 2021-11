Rakvere linna kalmistuvaht Kalle Koidumäe märkis, et linnavalitsus alustas hauaplatsi kasutuslepingute sõlmimist juba 2013. aastal. "Kokku on linna kalmistutel ligemale 3500 hauaplatsi, kuid lepinguid on seni sõlmitud vaid veidi üle 800," lisas Koidumäe.