Kahe aastaga Eesti modellinduse tippu

Modellindus ja mood on valdkonnad, mis kõnetavad nii noori kui ka vanu. Rakverest pärit Lisett Kulmats on 16-aastane neiu, kes on täitnud ühe enda lapsepõlveunistuse ning kõndinud nüüdseks mitmel suurel moelaval ja poseerinud fotodel, mis on ilmunud üleriigilises moeajakirjas.