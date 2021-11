Seminari tänava mänguväljak on nukras seisukorras

“Mänguväljakuäärne aed on lagunenud, kiikede ja liumäe ümber muld väljas ning seetõttu on kõikjal must ja porine. Ka silla juures on lugu vilets – puidust pakud ja postid on mädanenud või puudulikud,” loetles Leida kõige olulisemaid probleeme.