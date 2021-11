Rakveres abistavad lume- ja libedatõrjel nutikad ilmajaamad

Ehkki transpordiamet kasutab IoT tehnoloogiat ehk asjade interneti tehnoloogiat juba pikemat aega, on Rakvere linn Eesti esimene omavalitsus, mis sellise teenuse kasutusele on võtnud.

“Idee ilmajaamade kasutuselevõtu kohta tuli meil ühise arutelu käigus Anti Palmilt (transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja – toim), kelle teadmised teehoolduse valdkonnas on siin maakonnas parimad. Kuna riigimaanteedel just sellised kõrgtehnoloogilised ilmajaamad on juba kasutusel ning ennast igati õigustanud, saigi otsustatud sellise lahenduse kasuks ka Rakvere linnas,” selgitas Rakvere abilinnapea Kert Karus.