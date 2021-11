Lisaks aitab küttelahenduse muutmine säästa märkimisväärselt keskkonda. 850 kW võimsuse juures on tulevikus võimalik vähendada CO 2 heitmeid ligi 485 tonni võrra aastas, kirjutatakse valla kodulehel.

Adveni projektide direktor Priit Tiit sõnas, et biokütusel põhinev katlamaja on oluline edasiarendus kohalike energiatarbijate jaoks. "Panustame selle nimel, et tuua gaaskütte kõrvale stabiilsema hinnatasemega, soodsama ja keskkonnasõbralikuma lahenduse, milleks on biokütus. Biokütus põhineb peamiselt kohalikult hakkpuidul, võimaldades väärindada võsa, raiejäätmeid või muud tarbepuiduks sobimatut puitmaterjali. Pingutame meeskonnaga, et peale ehitustööde lõppu võimalikult ruttu saada ühele poole tehniliste testimiste ja kasutusloa taotlemisega," selgitas Tiit.