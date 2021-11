Lisaõppekogunemise okkad pääsesid koju

"Mina ütlen teile suur tänu kaitseväe manöövris osalemise eest," lausus kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem õppusel Okas osalenute poole pöördudes. Kaitseväe juhataja ütles, et lisaõppekogunemisele tulnute kõrval tunnustab ta kõiki reservväelaste pereliikmeid, elukaaslasi, lähedasi ja tööandjaid. "See on teiepoolne panus riigikaitsesse – aitäh teile selle eest," lisas kindralleitnant Herem.