Roelas meisterdatakse karpe

“Õpitoa idee tuli praktilisest vajadusest,” ütles karpide tegemist juhendav Anne Maalman, kelle sõnul on isetehtud karbid armsad ja natuke teistmoodi kui kaubandusest hangitavad valmis karbid.

Roela Maanaiste Selts, mille eestvedajateks on Sirje ja Anne Sihver ning Reet Naarits, oli Maalmani sõnul aastaid uinuvas olekus, kuid nüüd käiakse taas koos igal teisipäeval, et õpetada üksteisele kasulikke oskusi ja nippe. Anne Maalman ütles, et kindlasti hakatakse tulevikus tegema ka näiteks tekstiililillekesi, mis sobivad väga hästi ka karpide peale. Viimased võivad muutuda lausa praktilisteks kaunistusteks rõivaste või kottide peal, kui teha neid helkurpaeltest.