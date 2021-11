Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti 2020. aastal 3987 perevägivalla juhtumit, millest 88 protsendi toimepanijad on mehed, ohvritest 81 protsenti on naised. 15 protsenti kõikidest kuritegudest Eestis on perevägivallakuriteod, 567 seksuaalkuriteod 88 täisealise ja 479 lapskannatanuga.