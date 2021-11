Meeste tervis on mehe enda (ja tema sõprade) kätes

Novembrit on juba aastaid nimetatud meeste tervise kuuks ja selle tarvis on ellu kutsutud mitmesuguseid ettevõtmisi. Näiteks ülemaailmseks meestehaiguste-, eriti eesnäärmevähivastaseks võitluseks loodud Movember. 1999. aastal Austraaliast alguse saanud liikumine seisneb selles, et mehed kasvatavad välja korralikud vuntsid. Muidugi mitte selleks, et vunts ise haigusi vältida aitaks. Sotsiaalse kampaania korras kasvõi ajutiselt ette ilmunud vurrud tõmbavad tähelepanu suurtele teemadele vuntside taga ning panevad mehed mõtlema. Mõtlema hakkavad ka naised, kes oma mehed pikema jututa arsti juurde kupatavad.