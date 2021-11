Scoutspataljoni sõdurid käivad Tapa gümnaasiumis tarkust taga nõudmas

Neljapäeva pealelõunal on Tapa koolimaja juures üsna vaikne. Üksik koolijüts võtab jalgratta ja vurab koolihoovist välja. Enamik õpilasi on juba koju või trenni jõudnud. Siiski läheb koolimajas veel töö edasi. Kui päevased koolilapsed on ära läinud, saabuvad kahel päeval nädalas mittestatsionaarse õppe noored. Enamik neist on Scoutspataljoni sõdurid, kel omal ajal koolitee pooleli jäänud. Nüüd pingutavad nad töö ja võibolla ka pereelu kõrvalt, et gümnaasiumi lõputunnistus kätte saada.