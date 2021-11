Eesti kohtuekspertiisi instituut hakkab seirama reoveest narkootikume

Kriminaalpoliitika peab tuginema andmetele ja analüüsile. Reovee analüüs narkoainete seireks on paljulubav ja arenev meetod ka rahvusvaheliselt ning see toob kokku eri valdkondade teadlased ja poliitikategijad. "Uurimisvaldkondadena on siia hõlmatud kriminoloogia, keemia ning epidemioloogia. Selle abil saame teada inimeste narkootikumide tarbimise harjumuste ja nende muutuste kohta," ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt ja lisas, et analüüsi tulemused võimaldavad riigil paremini ennetus- ja kriminaalpoliitikat kavandada. Nii on ka kohalikel omavalitsustel täpsem teadmine enda piirkonnas toimuva kohta.