Kadrina paisjärve seisundi parandamiseks jäi sõelale kaks varianti

Kadrina paisjärve rajamine, millega alustati pärast 1987. aastat, jäi omal ajal pooleli. Algusest peale on järv kippunud kinni kasvama. Kolm aastat tagasi tegi Eesti maaülikool uuringu ja leidis, et probleemi aitaks lahendada süvendamine. Möödunud suvel tehti uus uuring, et saada selgeks, millised tehnilised võimalused on süvendamisel üldse kasutatavad.