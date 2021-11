Triin Varek valiti kindla häälteenamusega linnapeaks

Varek rõhutas, et poliitiku töö on rahvast teenida. "Loodan, et olen linnajuhina juba näidanud, millised väärtused on mulle olulised. Loodan, et olen poliitikasse toonud siirast ja avalikku suhtlust. Linnarahvas on andnud mulle mandaadi. Kui peate mind vääriliseks, siis luban teha linnapeana parimaid otsuseid linlaste ja linna jaoks."