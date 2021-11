Aleksandr Holst: “Kui mingil hetkel oleks tahtnud kellelegi halvasti öelda, siis praegu ütlen pigem aitäh”

Lõppenud suvel, 5. augustil, avaldas Virumaa Teataja üpris lakoonilise pressiteate sellest, et reformierakondlaste maakonnajuht, Rakvere linnavolikogu tollane aseesimees Aleksandr Holst taandub poliitikast. Tema otsusele eelnes üsna segane lugu Haljala praeguse vallavanema reformika Ivar Lillebergiga, kes ajakirjandusele 29. juulil läkitatud teate kohaselt pidi kohalikel valimistel tänavu oktoobris kandideerima Rakvere linnas. Enne seda oli Haljala valda “üle kolinud” Rakvere endine linnapea, praegune riigikogu liige, Holsti ja Lillebergi erakonnakaaslane Marko Torm.

Ivar Lilleberg Haljala vallast siiski ei lahkunud ja segase kommunikatsiooni puhul ei olnudki võimalik lõpuni aru saada, kus peitub tõde. Aleksandr Holsti avaldusest jäi aga kõlama mõte, et tema lähimad võitluskaaslased on ta reetnud ning see oli ka viimane piisk karikasse.