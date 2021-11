Õppevideod aitavad lihvida XIII noorte tantsupeo repertuaari

Agne Kurrikoff-Herman ütles, et korraga kogu peo materjali välja andmine on erandlik. “Varem on repertuaar ilmunud kahes osas, kuid sel korral otsustasime ühe trükise kasuks, et juhendajad saaksid juba enne peohooaja algust asuda tantse õpetama. Selline lähenemine võimaldab igal juhendajal valida oma rühma jaoks sobiva rütmi tantsude omandamisel,” selgitas Kurrikoff-Herman. Tantsupeo pealavastaja sõnul jõuab kogu repertuaar koos muusika- ja videosalvestiste ning tantsukirjeldustega juhendajateni tantsupeo esimesel repertuaariseminaril veebruaris.