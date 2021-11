Nädala kaja: pealikud paigas – kuhu edasi?

Nüüdseks on maakonnal vist enam-vähem ring peal – vallajuhid ja meer on paigas. Vaid Tapal on veel lahtine, kes valda juhtima hakkab. Valimiste ajal taskust välja võetud rusikad on praegu vahest taskusse tagasi pandud ja mõtted on vaikselt töö peale liikumas, vähemalt ma siiralt loodan nii.