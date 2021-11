Kolumn: kes küll maksab teenindaja vaeva?

Juhtusin ka mina pealt nägema, kuidas ühe poe kassaleti ääres klient kassapidaja peale vihastas, kui viimane temalt maski ette panemist nõudis. Klient ütles vihaselt, et tal on mask olemas, tõmbas selle teenindaja palumise peale lõpuks ka taskust välja ja pani ette. Teenindaja palus tal see ka korrektselt üle nina tõmmata ja kommenteeris, et kliendi agressiivsus võis olla väga hirmus ühele lapsele, kes tol hetkel koos emaga mööduma juhtus. Mask sai kliendil korralikult ette ja asjad lindi pealt läbi lastud, kuid tema vali frustratsioon ei lõppenud enne, kui ta poest lahkunud oli.