Kodused lapsed ei jää kommipakita

Sellel aastal on esinejaks kutsutud jutuvestja Polina Tšerkassova, kes põimib kaugetelt maadelt pärit tõsielulugusid ja muinasjutte oma muusikaga, mida ta esitab haruldastel rahvapillidel, näiteks toruksülofonil, Eesti kandlel, Kreeka lüüral, India bansuri’l ja Iraani santooril. Viimane on üks Tšerkassova lemmikpillidest, sest see meenutab suurt kannelt, aga seda mängitakse pulkadega.