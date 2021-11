Lähipäevil sajab lund ja lörtsi

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm. Tihe lumesadu levib lõunast põhja. Saartel tuleb sekka lörtsi. Tuiskab. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ja rannikul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur ulatub viie külmakraadini. Pühapäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund, saartel sekka lörtsi. Tuiskab. Pärastlõunal on selgimisi ning lõuna poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub kirdetuul 4-10, puhanguti 14, põhjarannikul kuni 20 m/s, pärastlõunal jääb kirde- ja idatuul nõrgemaks. Õhutemperatuur ulatub kaheksa külmakraadini.

Ööl vastu esmaspäeva sajab rannikualadel kerget lund. Vastu hommikut levib lõunast põhja tihedam lumesadu. Hakkab tuiskama. Enne südaööd puhub kirde- ja idatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tugevneb kirdetuul üle maa 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur ulatub seitsme külmakraadini, enne südaööd selgema taeva all kuni 10 kraadi külma. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund, Lõuna-Eestis ka lörtsi. Tuiskab. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 18-22 m/s, pärastlõunal nõrgeneb lõuna pool. Õhutemperatuur on ulatub kolme külmakraadini, Lõuna-Eestis on kuni kaks kraadi sooja.