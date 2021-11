Maanteeameti teatel on laupäeva õhtul teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt niisked, kuid Lõuna-Eestis on teed lumesaju tõttu soolamärjad. Sõiduradade vahel esineb paiguti vähest soolalumesegu. Hommikul on Põhja-Eesti teedel jäiteoht.