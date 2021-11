Lähipäevad toovad lumelisa

Ööl vastu teisipäeva on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, sadu on tihedam Ida-Eestis. Puhub kirde- ja põhjatuul, pärast keskööd põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, keskpäeval on saartelt alates selgimisi ja sadu hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Õhtul läheb külmemaks.