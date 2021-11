Advent on traditsiooniliselt paastu-, lähedaste jaoks olemas olemise, endasse süvenemise ja heategemise aeg. Kristlastele on advendiaeg oluline, et valmistuda jõuludeks ning pidada meeles jõulude tõelist tähendust. Üle maakonna toimus pühapäeval mitukümmend advendiüritust.