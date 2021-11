"Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Ohuala piiri tähistamine on oluline, et juhtida kõrvaliste isikute tähelepanu, et nad on sisenemas laiendatud ohualale, kus laskmiste ohualas viibides võib tekkida oht elule. Kui laskmisi ei toimu, siis on laiendatud ohualale sisenemine lubatud," rääkis RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase-mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes takistavad inimeste sattumist ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud ka lipumastid, kuhu heisatakse kolm tundi enne ohtliku tegevuse algust punased hoiatuslipud. Lisaks on peamiste sissepääsuteede alguses infotahvlid harjutusvälja kontaktide, lisainfo ja graafikutega.

Projekti eesmärgiks lisaks ohuala välispiiri tähistamisele oli alternatiivmatkaraja loomine ning vaatetorni püstitamine kunagise Venemäe vaatetorni asukohale. RMK Oandu–Ikla matkatee jääb Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal osaliselt laiendatud ohuala territooriumile. Et tagada matkajatele püsiv võimalus matkateed kasutada, on rajatud 10,5 kilomeetri pikkune alternatiivne rajalõik läbi Kaksiksilla parkla, Kulli lõkkekoha ja Venemäe telkimisala, et õppuste ajal saaks suletud ohualast turvaliselt mööda pääseda.

"Kuna laiendatud ohuala asub Põhja-Kõrvemaa ja Ohepalu looduskaitsealal, tuli piirisiht rajada viisil, mis avaldaks keskkonnale väiksemat mõju. Seetõttu rajati piirisiht viisil, kus suuri puid ei raiutud, vaid postid paigaldati tihedamalt ning vajadusel raiuti ainult alusmetsa," lisas Kalmaru.

Tööde teostaja oli osaühing Kiirwarren.KL ning tööde maksumus ligikaudu 280 000 eurot ilma käibemaksuta.