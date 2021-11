PÖFF-i veebikinos linastuv festivali grand prix´ võitnud "Armas Thomas" on sakslase Andreas Kleinerti film Ida-Saksamaa rebellist kirjanikust Thomas Braschist. See on kummardus kunstile ja mässumeelsusele, mis mõjub nagu sõõm värsket õhku meie poliitiliselt korrektsel ajastul.