Lenini Krioua: “Enne siia tulekut olin päris mures, kuidas mind vastu võetakse”

Parcours le Monde on Prantsusmaa MTÜ, mille eesmärk on tõsta piiratud võimalustega noorte konkurentsivõimet. Paola Gaffiero, projekti eestvedaja Prantsusmaal, on seda meelt, et välismaal saadud kogemused annavad noortele prantslastele isiklikke, kultuurilisi, erialaseid, keelelisi ja tehnilisi kogemusi, mis tõstavad nende tööalast konkurentsivõimet.