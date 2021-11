Välisminister Eva-Maria Liimets külastas Ühendkuningriigi välisministri Elizabeth Trussiga Tapat

Eesti välisminister tänas Ühendkuningriiki panuse eest Euroopa ja Eesti julgeolekusse ning rääkis ka ootustest eelseisvale NATO välisministrite kohtumisele. "Meie jaoks on oluline kinnitada taas NATO ühtsust, ootame oma piirkonnas alliansi kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamist ning kiiret kokkulepet Ukraina aitamises," selgitas väliminister Liimets.

Välisminister Liimets rõhutas vajadust toetada Ukrainat ajal, mil nende piiride ümber koondub Venemaa sõjaline jõud. Ministrid leidsid, et praegu on oluline näidata poliitilist ühtsust, anda majanduslikku ja poliitilist tuge ning aidata kasvatada Ukraina kerksust. "Peame hoolitsema selle eest, et meie sõnum oleks kristallselge ja toimiks usutava heidutusena – uus rünnak Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu tooks endaga vääramatult kaasa lääne tugeva ja ühemõttelise reaktsiooni."