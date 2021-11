“Lõppmäng” – reaalsuse peegeldus absurdivõtmes

​Teatavasti hoiavad Samuel Becketti pärandivardjad siiani rangelt silma peal sellel, mil moel tükid lavalaudadele jõuavad. Ülima täpsusega peetakse silmas, et iga rekvisiit, paus ja teksti edasiandmine oleks kõigil maailma teatrilavadel ühesugune. Just selline, nagu Beckett kirja pani. Nii peaks iga uus tükk tuttav ette tulema, juhul kui lavastatud näidendit on juba kusagil mujal nähtud. Ometi on huvitav tõik, et sõltumata reeglistikust on igaühe sisemine metronoom veidi erinev – igal teatril, igal trupil, igal vaatajal. Isegi vist igal teatriõhtul. Kaduvale kunstile ei ole isegi range kirjanik suutnud range lõplikult kaela riputada.