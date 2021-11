Valguse alguses tantsivad värvid täppidega

Pusa on nii omapärane nähtus Eesti kunstimaastikul, tõdeb Rakvere teatri peakunstnik Eveli Varik. “Pusa käekiri on nii dekoratiivne, et ta võiks lasteraamatute illustratsioone teha. Seda ta teebki. Aga tulla selle peale, et teha illustratsioone ülisuurelt maaliks ning arendada sellest oma stiil, see on päris naljakas ja põnev,” räägib Varik ühe hingetõmbega. Mõtleb hetke ja lisab, et Pusa tööde kirkus ja erksus meenutab peipsivenelaste ja narvakate värvigammat, samuti tulevad kohe meelde Fabergé munad. “Ja siis on veel Mehhiko ja India,” täiendab Pusa ehk Piret Bergmann naerdes. Kohalike kaudsete mõjutajatena nimetab ta oma juuri. “Minu vanaisa oli seto ja vanaema mulk, nii et kui need kokku panna, saab ka päris hea koosluse,” märgib Noarootsist pärit maalikunstnik.