Telefonide ja rahakottide kõrval on bussi ununenud laps ja seapea

Üle poole sajandi bussijuhiametit pidanud Mart-Lembit Karu nentis, et bussijuhitöös ongi kõige olulisem inimestega arvestamine. 1968. aasta juulis esimese tööna huvilised Tartumaalt pealinna ringrajasõitu vaatama viinud Karu kõneles, et aegade jooksul on bussi hästi palju asju maha unustatud. Viimasel ajal unustavad koolilapsed telefone. “Kuu aja jooksul oleme leidnud neli telefoni,” sõnas Karu ja lisas, et kuna bussifirma on kui meeskond, viib tema kõik leitud asjad kas logistiku või raamatupidaja kätte. Ta on ka ise omanikke otsinud, kui on vähegi võimalik olnud jälgi ajada. “Tuleb olla kohusetundlik ja abivalmis, et inimesed saaksid asjad tagasi,” nimetas bussijuht oma moto. Ja talle on tänulik oldud. Oma karjääri kõige põnevamaks leiuks pidas ta abielusõrmust. “Kõike on olnud,” võttis Karu lühidalt kokku.